Оренбург, , 10:25 — REGNUM

В Оренбурге возбуждено административное дело в отношении чиновника мэрии. Прокуратура считает, что заместитель начальника департамента градостроительства и земельных отношений проявил самоуправство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском надзорном ведомстве.

Во время прокурорской проверки выявлено нарушение в процедуре продления срока разрешения на строительство дорожного объекта. Документ на строительство автомобильной дороги «Обход микрорайона Ростоши от Загородного шоссе до ул. Ростошинская» выдан 20 июля 2016 года и продлен до 27 октября 2019 года.

Управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга нарушен десятидневный срок подачи заявления о продлении до истечения действия разрешения на строительство, а департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ продлено действие разрешения, подчеркнули в прокуратуре.

Административное дело в отношении чиновника горадминистрации направлено в мировой суд.