Москва, , 10:18 — REGNUM

Поручения президента РФ Владимира Путина о проверке гидротехнических сооружений не выполняются. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

В связи с ликвидацией ЧС в Приангарье президент Владимир Путин дал ряд поручений, — в частности, правительству и главам субъектов РФ поручено провести инвентаризацию гидротехнических сооружений (ГТС) и сформировать систему контроля за их эксплуатацией.

«Подобные поручения президента давались и в предыдущие годы, но, очевидно, они выполняются плохо либо не выполняются вообще», — заявил Миронов.

В последние дни обостряется паводковая ситуация в Приамурье, Бурятии, Иркутской области грозит вторая волна наводнения, отметил депутат Госдумы. Первую волну не сдержали дамбы в Тулуне, которые, как выяснилось, ремонтировались кое-как, сейчас сообщается об угрозе прорыва дамбы уже в другом населенном пункте, Байкальске, указал он.

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