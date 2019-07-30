Каир, , 10:11 — REGNUM

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с одним из лидеров Переходного военного совета Судана генералом Мохаммедом Хамданом Дагло, чьи подразделения были обвинены в жестокой расправе с протестующими, передает VOA Africa.

Встреча состоялась в понедельник, 29 июля, в Каире.

В своем первом официальном визите в египетскую столицу заместитель главы Переходного военного совета Судана, широко известный как Хемети, «представил доклад о последних событиях, имеющих отношение к текущей ситуации в Судане», заявили в пресс-службе президента Египта.

Сиси, бывший генерал, ставший президентом, подтвердил готовность Египта оказать «стратегическую поддержку» в поддержании «стабильности и безопасности» в соседнем Судане.

Каир был верным союзником военных лидеров Хартума после того, как 11 апреля в ходе общенациональных протестов был свергнут президент страны Омар аль-Башир, сообщает агентство. Демонстрации, однако, продолжились и после его отставки. Жители выступили с требованием установления гражданского правления, требуя также отстранения Военного совета от власти.

3 июня, по словам врачей, связанных с протестным движением, по меньшей мере 127 протестующих были убиты и десятки ранены во время разгона сидячей забастовки в эпицентре демонстраций.

Совместное расследование, проведенное прокуратурой и правящим Военным советом Судана, показало, что силы безопасности, в том числе генералы RSF, приняли участие в рейде на лагерь протестующих, несмотря на то, что их начальство не получало подобных указаний. Хемети постоянно отрицал, что его люди были причастны к репрессиям, которые вызвали международное возмущение.

Как сообщало ИА REGNUM17 июля суданские протестующие и правящие генералы подписали соглашение о разделении власти, целью которого является формирование совместного военно-гражданского правящего органа, который, в свою очередь, установит гражданское правление.

Переговоры между сторонами должны возобновиться сегодня, во вторник, 30 июля, чтобы сгладить оставшиеся спорные вопросы.