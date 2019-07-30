Нижний Новгород, , 09:58 — REGNUM

В Нижнем Новгороде на пять вакантных мандатов в думе города претендуют 58 человек. Положительно вопрос о регистрации решён пока лишь по 33 из них, ещё двум самовыдвиженцам было отказано в регистрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Напомним, места в законодательном органе столицы региона освободились после досрочного сложения полномочий рядом народных избранников. Явление получило в народе название «депутатопад».

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В единый день голосования 8 сентября 2019 года предстоит заместить пять свободных мандатов, на которые претендуют почти 60 человек. Зарегистрированными кандидатами являются 33 из них, а двоим — директору филиала ООО «ТРАКТЕК» родом из Саранска и директору ООО ЧОП «Центурион» — отказали в регистрации.

Около 20 кандидатов — самовыдвиженцы, а остальные являются представителями разных партий и общественных движений. Так нижегородские отделения ЛДПР, «Единой России» выдвинули по пять кандидатов. КПРФ — шестерых, но один на сегодня утратил статус выдвинутого кандидата. Также по пять претендентов представили партия «Коммунисты России», партия пенсионеров и «Справедливая Россия». От «Яблока» выдвигаются трое. Ещё одна жительница Нижнего Новгорода (директор МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Александровка») является представителем «Казачьей партия Российской Федерации».