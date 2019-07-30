Киев, , 09:54 — REGNUM

Политические эксперименты, которые власти проводят на Украине, могут привести страну к исчезновению. Такой прогноз сделал представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

В эфире программы «Большой вечер» телеканала NewsOne политик заявил, что произойти это может уже в ближайшие три года.

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«Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить», — сказал Кива.

Политик отметил, что с уважением относится к новым людям в Верховной раде, однако его пугает присутствие в украинском парламенте тех, кто «нигде не работал и никогда нигде не учился».

«В какой сфере деятельности они являются профессионалами?» — задался вопросом Илья Кива.

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Представитель партии напомнил, что в 2020 году граждан Украины ждёт повышение тарифов ЖКХ, которое ударит по бюджету, поэтому если Украина «выживет» в таких условиях, по его словам, это будет «большой победой». Кива уверен, что руководство Украины напрасно пытается выполнять «задачи» Госдепа США и Евросоюза и нравиться Международному валютному фонду, при этом игнорируя нужды простых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что судьба Украины не волнует ни Соединённые Штаты, ни Европейский союз. По его словам, Запад и ЕС только выжимают из страны все ресурсы, при этом преследуя исключительно свои экономические интересы.

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