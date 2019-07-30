Тегеран, , 09:54 — REGNUM

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран продолжит снижать свое участие в ядерной сделке, об этом 30 июля сообщает Kurdistan24.

Дипломат подчеркнул, что следующие шаги будут носить более серьезные последствия, чем предыдущие.

«Иран серьезно относится к принятию мер по сокращению своих обязательств по ядерному соглашению. Франция, Германия и Великобритания, если они хотят продолжить сотрудничество по данному вопросу, должны выполнять условия сделки» , — подчеркнул Мусави, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, ядерное соглашение было заключено в 2015 году, его подписали Иран, США, Россия, а также ряд стран Евросоюза. В результате выхода Соединенных Штатов из сделки и введения новых санкций в отношении исламской республики, страны содружества оказались в сложном положении.

С одной стороны, политическое руководство Франции и Германии выступает за сохранение соглашения, но с другой — ряд компаний указанных стран не могут в нем участвовать, опасаясь санкций со стороны Вашингтона.

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