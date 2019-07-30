Москва, , 09:49 — REGNUM

Большинство жителей России (54%) высказали желание видеть Владимира Путина на посту президента страны и после 2024 года. Не хотят, чтобы Путин остался президентом 38%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

До 8% снизилась доля опрошенных, которые затруднились с ответом. Ранее такой ответ давали от 14% до 26%.

Согласно опросу, 43% респондентов доверяют Путину и не видят альтернативы (в 2016-м — 29%). 24% считают, что он и далее сможет справляться с проблемами страны (в 2016-м — 39%).

На президентских выборах в 2024 году за Владимира Путина готовы голосовать 40% респондентов.

Опрос проведен 18−24 июля. Опрошены 1606 респондентов во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.

Ранее на данную тему: 45% жителей России хотят видеть монархом Владимира Путина