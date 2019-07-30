Вашингтон, , 09:48 — REGNUM

Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от Флориды) предложили включить санкции в отношении суверенного долга России в проект оборонного бюджета США, пишет Bloomberg.

По данным издания, об этом говорится в письме сенаторов в поддержку законопроекта «О защите выборов путем установления красных линий», который направлен на «предотвращение усилий иностранных правительств по вмешательству в американские выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

Для отмены санкций необходимо, чтобы американская администрация признала отсутствие российского вмешательства в выборы, а Конгресс согласился с этим заключением.

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