Джакарта, , 10:15 — REGNUM

Министерство иностранных дел Индонезии сообщило, основываясь на информации Генерального консульства страны в Сан-Франциско (США), что граждан Индонезии, среди пострадавших в стрельбе на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния), не обнаружено.

«Генеральное консульство Индонезии в Сан-Франциско координирует свою деятельность с местными властями и различными местными сообществами. Сообщений об индонезийских гражданах не поступало. Правительство Индонезии призвало жителей страны, особенно находящихся в Калифорнии, сохранять спокойствие и осторожность», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Внешнеполитическое ведомство Индонезии также выразило глубокое сочувствие семьям погибших и раненым в результате стрельбы на фестивале в городе Гилрой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 29 июля в парке Гилрой-хилл, где проходил гастрономический фестиваль «Gilroy Garlic Festival». В результате стрельбы погибли по меньшей менее трое человек и еще 15 получили ранения.

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