Тбилиси, , 09:45 — REGNUM

В министерстве иностранных дел Грузии считают, что выполнение международных авиарейсов в аэропорту Сухума противоречит законодательству Грузии. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства на сообщение СМИ о восстановлении аэропорта Сухума.

«В аэропорту Сухума международные рейсы выполняться не будут, поскольку это противоречит международному праву, уставу ICAO и законодательству Грузии», — считают в МИД Грузии.

В ведомстве добавили, что транспортная администрация Грузии планирует применить все рычаги воздействия для того, чтобы воспрепятствовать организации авиасообщения в Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля на заседании кабинета министров Абхазии было принято решение о присвоении международному аэропорту «Сухум» им. В. Г. Ардзина международного четырехбуквенного кода URAS. Кроме того, до 1 ноября 2019 года планируется подготовить нормативно-правовые акты по использованию воздушного пространства республики.

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