Анкара, , 09:44 — REGNUM

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, заявив, что ожидает от США прекращения поддержки Отрядов народной самообороны (ОНС), состоящих преимущественно из курдов. Об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Глава турецкого оборонного ведомства поздравил Эспера со вступлением в должность, после чего перешел к обсуждению плана создания безопасной зоны на севере Сирии.

Акар заявил, что Турция не позволит террористическим организациям угрожать национальной безопасности страны, а также многим этническим и религиозным группам государства.

Напомним, Анкара обвиняет ОНС в связях с Рабочей партией Курдистана, а также считает группировку террористической организацией, вклад ее в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицается.

В свою очередь, Соединенные Штаты оказывают активную поддержку сирийским курдам, что осложняет взаимоотношения Вашингтона с Анкарой.

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