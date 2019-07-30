Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM

Ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Сиань» (Xi'an) покинул Санкт-Петербург. В Северной столице китайский корабль находился с неофициальным визитом и принял участие в Главном военно-морском параде 28 июля.

Эсминец «Сиань» в ходе парада проследовал в парадном строю за российскими кораблями в Кронштадте.

После парада китайский корабль, который пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта, посетили несколько тысяч жителей и гостей Санкт-Петербурга, сообщили сегодня в пресс-службе Западного военного округа.

В свою очередь военные моряки из КНР посетили в Петербурге крейсер «Аврора» и возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

Ракетный эсминец «Сиань» был введён в строй в 2015 году, он имеет на вооружении зенитный ракетный комплекс, установку вертикального пуска ракет, экипаж около 250 человек.

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