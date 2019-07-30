Хартум, 30 июля 2019, 09:11 — REGNUM
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осудило убийство пятерых детей в суданском городе Эль-Обейд во время акций протеста, об этом 29 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Также ЮНИСЕФ потребовала привлечь виновных в убийстве детей к ответственности, а также призвала соблюдать все стороны конфликта конвенции о правах ребенка.
Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля в результате общенациональных протестов в Судане был свергнут глава государства Омар аль-Башир, власть в стране перешла к Переходному военному совету. Протестующие, однако, не прекратили демонстраций, требуя передачи власти гражданским лицам.
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