Хартум, , 09:11 — REGNUM

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осудило убийство пятерых детей в суданском городе Эль-Обейд во время акций протеста, об этом 29 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«Дети в возрасте от 15 до 17 лет протестовали против начала нового учебного года на фоне политической неопределенности. Не должно быть похорон в школьной форме» , — говорится в заявлении организации.

Также ЮНИСЕФ потребовала привлечь виновных в убийстве детей к ответственности, а также призвала соблюдать все стороны конфликта конвенции о правах ребенка.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля в результате общенациональных протестов в Судане был свергнут глава государства Омар аль-Башир, власть в стране перешла к Переходному военному совету. Протестующие, однако, не прекратили демонстраций, требуя передачи власти гражданским лицам.

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