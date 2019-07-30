Багдад, , 08:49 — REGNUM

Правительство Ирака планирует создать в провинции Басра, расположенной на юге страны, военно-морскую базу. Об этом 29 июля сообщило министерство обороны страны на своей официальной странице в Twitter.

«Новая база, которая станет крупнейшей в своем роде, позволит защитить наши торговые маршруты от любой военной угрозы и позволит быстро реагировать на любую ситуацию в территориальных водах страны» , — отмечается в заявлении.

Под проект выделено серьезное финансирование: впервые с 1990 года из бюджета будут выделены столь объемные средства для реализации подобного проекта, что значительно увеличит военно-морской потенциал государства.

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