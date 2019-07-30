Багдад, 30 июля 2019, 08:49 — REGNUM
Правительство Ирака планирует создать в провинции Басра, расположенной на юге страны, военно-морскую базу. Об этом 29 июля сообщило министерство обороны страны на своей официальной странице в Twitter.
Под проект выделено серьезное финансирование: впервые с 1990 года из бюджета будут выделены столь объемные средства для реализации подобного проекта, что значительно увеличит военно-морской потенциал государства.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ирак возвращены 173 ранее вывезенных артефакта