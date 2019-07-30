Париж, , 08:45 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Франции расширило меры помощи фермерам после сильной жары, обрушившейся на страну на прошлой неделе, сообщает Le Figaro.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Засуха во Франции, которая бушует уже несколько месяцев, оказывает негативное влияние на заводчиков, которые испытывают нехватку корма и сена для кормления животных.

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал фермеров проявить «солидарность», желая увидеть торговлю между «департаментами, занимающимися кормовыми операциями, и теми, кто испытывает дефицит».

Известно, что в середине октября заводчики получат дополнительный аванс в размере одного миллиарда евро на приобретение соломы. Затем, после того как станет ясен точный ущерб от засухи, фермеры, которые понесли убытки от потери урожая, получат компенсацию из национального фонда управления сельскохозяйственными рисками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после сильной жары во Франции, где температура воздуха местами поднималась до 42,4 °С, в 78 департаментах страны сохраняется сильная засуха.

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