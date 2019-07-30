Кабул, 30 июля 2019, 08:43 — REGNUM
Кандидат в президенты Афганистана Ханиф Атмар подверг действующее руководство страны резкой критике за нежелание обеспечивать его безопасность, об этом 29 июля сообщает Agence France-Presse (AFP).
В заявлении также подчеркивается, что 12 других кандидатов в президенты вынуждены были отложить начало своих предвыборных кампаний из-за проблем с безопасностью.
Атмар также убежден, что подобная ситуация связана с тем, что действующий президент страны Ашраф Гани хочет, таким образом, создать себе преимущественные условия.
Напомним, 28 июля в столице Афганистана, городе Кабул был совершен крупный террористический акт. В результате нападения смертника на офис одного из политических деятелей погибли по меньшей мере 20 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: США сократят контингент в Афганистане до выборов 2020 года — Помпео