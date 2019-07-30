Киев, , 08:31 — REGNUM

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его семья улетели в ОАЭ и Германию, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что до места назначения они добирались двумя самолетами. Так, 28 июля Порошенко, сын Алексей с женой Юлией и дочерью Елизаветой вылетели из Киева в турецкий Стамбул. Спустя час рейс был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания.

На другом самолете в Мюнхен вылетели жена экс-президента Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило очередное уголовное дело на бывшего президента Украины Петра Порошенко, в этот раз за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей.

Отметим, что Порошенко смог пробиться в Верховную раду нового созыва и, по всей видимости, пытается воспользоваться депутатской неприкосновенностью. Однако победивший его на выборах президента Владимир Зеленский собирается отменить депутатскую неприкосновенность вообще.

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