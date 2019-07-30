Париж, , 08:16 — REGNUM

Париж выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в Москве и призывает к скорейшему освобождению задержанных во время митинга 27 июля, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Россия является членом Совета Европы и ОБСЕ и должна, как и все их государства-члены, уважать обязательства, взятые ею в этом контексте, в частности, в отношении свободы мнений, выражения, демонстрации и участия в свободных выборах», — говорится в заявлении МИД Франции.

«Франция придает большое значение уважению верховенства закона. Это измерение является неотъемлемой частью его политического диалога с Россией, как вновь показали обмены между двумя главами государств на саммите G20 в Осаке (Япония)», — сообщает ведомство.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля у здания мэрии Москвы состоялся несанкционированный митинг, посвященный тому, что на выборах в Мосгордуму не зарегистрировали так называемых независимых кандидатов. Сотрудники полиции задержали 1074 участника акции за нарушения общественного порядка. Большинство из них было отпущено в тот же день. Всего, по данным МВД России, в митинге приняли участие 3,5 тыс. человек, значительное число которых не являются жителями Москвы.

Читайте также: Несанкционированный митинг в Москве: фейки и вбросы