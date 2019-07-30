Вашингтон, , 07:53 — REGNUM

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед готов в суде подтвердить информацию о причастности к терактам Саудовской Аравии, в обмен он просит не выносить ему смертельный приговор. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Мохаммед из тюрьмы направил письмо в Федеральный суд Манхэттена, где рассматривается коллективный иск родственников погибших в терактах.

По их мнению, именно Саудовская Аравия спонсировала террористическую группировку «Аль-Каида"‎ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая взяла ответственность за теракты на себя.

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По словам адвоката Мохаммеда, в настоящее время его его подзащитный не готов дать показания по этому делу, однако, в случае «отсутствия потенциального смертного приговора будет возможно куда более широкое сотрудничество"‎.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые возлагается на «Аль-каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США стали 2977 человек. Террористическое нападение 9/11 является самым разрушительным в истории. Ряд экспертов утверждает, что даже очень хорошо подготовленным исламистам было бы не под силу осуществить атаку на башни-близнецы, управляя самолетом.

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