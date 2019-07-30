Москва, , 07:53 — REGNUM

3 августа на подмосковном полигоне «Алабино» стартует конкурс «Танковый биатлон-2019». Для зрителей подготовлена насыщенная программа, сообщили в Минобороны РФ.

Впервые в конкурсе танковых экипажей примут участие три женских экипажа на танках Т-72Б3. Один из женских экипажей Западного военного округа прошел обучение и подготовку в учебном центре Владимирской области.

В 2019 году в «Танковом биатлоне» участвуют команды 25 стран мира. Впервые в Россию для участия в конкурсе прибыли танковые экипажи вооружённых сил Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки.

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Как сообщалоИА REGNUM, конкурс «Танковый биатлон» проводится в рамках Армейских международных игр — 2019, которые будут проходить с 3 по 17 августа 2019 года на территории 10 государств. В них будут участвовать свыше пяти тыс. военных из 37 стран мира.

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