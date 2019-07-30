Эрбиль, Ирак, , 07:53 — REGNUM

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с послом Шри-Ланки в Ираке Ниранджанай Асоку Ранасингхе, об этом 30 июля сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, в частности расширение инвестиций в курдскую автономию. Дипломат подчеркнул, что руководители предприятий его страны с нетерпением ждут, когда смогут начать работу на курдском рынке.

Ранасингхе добавил, что бизнесмены большие надежды возлагают на выставку, проведение которой планируется в Эрбиле, что позволит поближе познакомиться с продукцией, представляемой Иракским Курдистаном.

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