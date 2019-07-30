Москва, , 07:27 — REGNUM

Для восстановления отношений России с Украиной и Грузией потребуется от 15 до 20 лет. Об этом 30 июля заявила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова, сообщает РИА Новости.

По её мнению, в отношениях России с Украиной и Грузией ожидаются позитивные сдвиги. Эксперт отметила, что отношения между странами гораздо проще испортить, чем наладить.

Сазонова добавила, что развитие будущих отношений в первую очередь зависит от политической воли руководства. При этом существенное значение играет влияние стран Запада, которые будут стремиться разрушить сложившиеся связи.

Заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Дмитрий Суслов считает, что в среднесрочной перспективе отношения между странами будут оставаться недружественными.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Батуми прошла акция парламентской оппозиции «Альянс патриотов Грузии», участники которой потребовали от Тбилиси начать диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом.

Читайте также: В Грузии требуют начать диалог с Россией, Абхазией и Южной Осетией