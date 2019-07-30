Киев, , 07:22 — REGNUM

Украина уже через три года может перестать существовать. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

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Политик считает, что если страна переживёт 2020 год, то для неё это станет «большой победой». Ведь дальше страну ждёт существенное увеличение тарифов ЖКХ, которое ударит по карманам обычных граждан.

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К краху и уничтожению Украины, по мнению Кивы, приведут политические эксперименты. В частности, в качестве примера он напомнил о реформе в медицинской сфере Украины, которую проводила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять, — отметил политик. — Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить».

Представитель партии отметил, что к власти на Украине часто приходят люди, которые не имеют ни образования, ни опыта. Присутствие таких непрофессионалов во власти пугает, заключил Кива.

Ранее в сюжете: Украину уничтожил бизнес на политике — депутат Рады

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Добродомов заявил, что Украина, которая начинала в 1991 году с довольно модернизированной мощной экономикой, закончила через 27 лет как наибеднейшая страна в Европе. По словам парламентария, страну уничтожил бизнес на политике. Он пояснил, что такое положение дел явилось результатом «простого, но позорного правила, когда деньги делают политику, а политика снова делает деньги».