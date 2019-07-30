Киев, , 07:21 — REGNUM

Власти Украины могут инициировать создание международной площадки для «обсуждения статуса Крыма» с участием европейских стран, а также Соединенных Штатов и Турции. Об этом заявил так называемый «постоянный представитель Украины в Крыму» Антон Кориневич.

По его словам, когда речь идет о Донбассе, то в Киеве понимают, что минский формат неидеален, нормандский формат неидеален, но они существуют.

«Есть площадки, где можно обсуждать определённые проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было», — заявил он в интервью изданию «Страна.ua».

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Он добавил, что считает необходимым подключение к обсуждению статуса Крыма стран — участниц нормандского формата, а также более активное участие США и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Российской Федерацией по итогам проведённого на полуострове весной 2014 года всенародного референдума. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с российским лидером Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.

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