Кемерово, , 06:19 — REGNUM

У департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса новый начальник. Им назначен занимавший до этого пост заместителя генерального директора по финансам Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» Олег Ивлев, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

На этой должности Ивлев сменил Кирилла Десяткина.

Согласно официальным данным, 46-летний Олег Ивлев уроженецЛенинска-Кузнецкого. Он окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в горной промышленности)». После службы в армии начал работать подземным горнорабочим шахты имени Волкова. С 2003 года трудился в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кемерова, в том числе год был заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства. А в июне 2018 года стал замгенерального директора по финансам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июля, на должность начальника кемеровского областного департамента транспорта и связи был назначен Сергей Рубан.

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