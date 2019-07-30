Вашингтон, , 05:41 — REGNUM

Вето, наложенное американским президентом Дональдом Трампом на резолюции Конгресса против экспорта оружия в Саудовскую Аравию, Сенат США преодолеть не смог, пишет The Hill.

Зал заседаний Сената US Senate Photo Studio

Против наложенного президентом вето проголосовали 45 сенаторов, но 40 голосовали против отмены вето. Необходимых двух третей голосов набрать противником позиции Трампа не удалось.

Напомним, 24 июля Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США по запрету сделок по продаже арабским странам американского оружия. Если бы резолюции были приняты, то законодатели сохранили бы за собой право блокировать сделки на экспорт оружия в арабские страны.

Читайте подробнее: Трамп заветировал резолюции против продажи оружия арабским странам

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: США продолжат дружить с Саудовской Аравией против Ирана