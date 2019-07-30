Барабинск, Новосибирская область, , 04:57 — REGNUM

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Барабинска. Дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как выяснилось ранее, при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда глава Барабинска в октябре 2013 года выдал генеральному директору СК «Дисан» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома без предоставления в администрацию города обязательной проектной документации.

«В процессе строительства контроль выполняемых строительно-монтажных работ, как муниципальный заказчик, он не осуществлял, при нарушении сроков строительства со стороны застройщика контракт не расторгнул; зная о наличии строительных дефектов здания, выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию, а затем принял объекты строительства — 19 квартир в муниципальную собственность и передал гражданам, подлежащим расселению из ветхого и аварийного жилья», — уточнили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Стоит отметить, что в 2019 году межведомственная комиссия регионального правительства этот дом признала аварийным и подлежащим реконструкции. 27 человек сейчас вынуждены жить в квартирах, не соответствующих требованиям Градостроительного и Жилищного кодексов РФ. Ущерб бюджету Барабинска составил более 14, 6 млн рублей.

Уголовное дело в отношении экс-главы Барабинска с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении главы Барабинска было возбуждено в августе 2017 года.

Тогда же жители Барабинска собрали около 3 тысяч подписей за его отставку и направили письма президенту Владимиру Путину, губернатору и спикеру Законодательного региона. В ноябре 2017 года стало известно, что глава города Барабинска может досрочно покинуть свой пост.

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