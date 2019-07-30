Новосибирск, , 04:18 — REGNUM

Группа компаний ВИС, в которую входит региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» подала в суд на мусорных перевозчиков. Ранее гендиректор компании «Оператор Эко сфера» Владимир Булычев заявил, что «Экология-Новосибирск» задолжала перевозчикам за сбор и транспортировку мусора большую сумму. В письме, которое Булычев направил губернатору региона Андрею Травникову, говорится, что регоператор 12 перевозчикам в общей сложности более 700 миллионов рублей.

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям ГК ВИС Сергей Козловский, в свою очередь заявил, что «Экология-Новосибирск» не согласна с претензиями перевозчиков и намерена оспорить их в суде.

«Мы этим иском хотели инициировать, чтобы Владимир Борисович опроверг свои слова и цифры», — цитируют «НГС Новости» Сергея Козловского.

Как уточнили ИА REGNUM в компании «Экология-Новосибирск», сейчас проводится проверка документов, представленных для оплаты перевозчиками. Как заявляет регоператор, уже выяснилось, что в ряде случаев были завышены объёмы перевезённых отходов (до 40%). Кроме того, обнаружены несоответствие количества рейсов и несоблюдение спецтранспортом заявленных маршрутов.

«На сегодняшний день задолженность ООО «Экология — Новосибирск» перед операторами по транспортированию составляет: остаток за май — 132 млн рублей, за июнь перевозчиками предъявлено к выплате 238 млн рублей. Все подтвержденные объемы твёрдых коммунальных отходов будут оплачены. До 12 августа будет погашена задолженность за май», — уверяют в компании и подчеркивают, что не допустят банкротства.

Также региональный оператор утверждает, что угрозы приостановки вывоза мусора в регионе нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Новосибирской области изменился тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами — единый тариф составил 446,82 руб за кубический метр (с учетом НДС) или 88,62 рублей с человека в месяц. Ранее размер оплаты был равен 92,42 рубля с человека в месяц.

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