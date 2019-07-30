Москва, 30 июля 2019, 03:08 — REGNUM
Встреча председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева с коллегой Майкелем Морено из Венесуэлы состоялась 29 июля в Москве. Об этом Морено написал в Twitter.
По словам Морено, во время встречи был подписан меморандум о взаимопонимании. Сотрудничество предполагает учебные обмены между сотрудниками судебных органов России и Венесуэлы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Каракасе состоялась встреча венесуэльского президента Николаса Мадуро с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым.
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