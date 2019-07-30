Кишинёв, , 02:18 — REGNUM

20 ноября 2019 года в трех избирательных округах Молдавии пройдут новые парламентские выборы. Такое решение приняли на заседании Центральной избирательной комиссии Молдавии 29 июля, передает ИА REGNUM.

Выборы будут организованы в одномандатных избирательном округе №33 (Кишинев) №48, (Юг Приднестровья) и №50 (Западная Европа).

Депутатские мандаты стали вакантными после отставки трех депутатов, избранных в этих избирательных округах.

Глава МВД Андрей Нэстасе и премьер Майя Санду отказались от мандатов из-за несовместимости должностей, а Виорел Мельник подал в отставку после смены власти в Молдавии.