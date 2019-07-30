Тегеран, , 00:53 — REGNUM

Поворотным моментом назвал командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади подписанный меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Москвой, сообщает Mehr.

Уточняется, что документ был подписан во время визита Ханзади в РФ. По словам иранца, в сфере обороны меморандум является поворотным моментом.

Напомним, визит Ханзади в Санкт-Петербург начался 27 июля и продлится три дня. В северной столице он принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота (28 июля).

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