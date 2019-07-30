Архангельск, , 00:53 — REGNUM

Компания «Экоцентр», ставшая в прошлом году оператором по обращению с ТКО в Архангельской области, покидает регион. Об этом накануне в своем блоге сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Компания «Экоцентр» решила, что она не может выполнить весь тот комплекс задач, который мы решаем в рамках территориальной схемы по обращению с отходами. Поэтому у Архангельской области будет другой оператор. Мы сейчас очень серьезно работаем вместе с Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса России над тем, как из этой ситуации выйти», — заявил Орлов.

Напомним, одним из проектов «Экоцентра» — межмуниципальный полигон в Рикасихе — вызвал народные волнения и после многотысячных митингов и акций протеста было принято решение о переносе места строительства полигона. В настоящее время чиновники рассматривают возможность строительства полигона в районе 30 км федеральной трассы М-8.

Депутат областного Собрания Ирина Чиркова предположила, что именно провал проекта в Рикасихе стал причиной ухода «Экоцентра» с архангельского рынка.

«Помню, мистер Зубко (руководитель «Экоцентра» — ред.) после депутатских слушаний на мой вопрос «А если Рикасиху не утвердят?» уверенно ответил: утвердят, иначе нам будет неинтересно. Думаю, что Экоцентр хотел уйти ещё после отмены Рикасихи, но чиновники убедили «потерпеть» до следующего варианта с «опорным объектом» — межмуниципальным полигоном. Но и со следующим возникли проблемы: такое «топорное» внедрение решения по 30-му км возмутило не только специалистов, но и обывателей, привело к новому народному волнению. Видимо, Экоцентр, уставший от проклятий северян, наконец стукнул перед губернатором кулаком по столу», — написала она на своей странице Вконтакте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области, где ежегодно производится более 520 тысяч тонн ТКО, согласно проекту территориальной схемы обращения с ТКО, появится 51 объект мусорной инфраструктуры, включая три мусороперерабатывающих комплекса и 31 пункт временного накопления отходов.