30 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Обычная житейская ситуация: мы хотим добиться одного, а получается нечто совсем другое. Поднимемся на несколько уровней выше, до политики или философии: эта же проблема никуда не исчезает, даже разрастается. XXI век — век обещаний, утопий и спасительных рецептов. Но ведь сотни лет назад люди поняли: для реализации красивых идей нужны веские основания. Как их найти? Отвечает Маркс

Дмитрий Буянов, , 00:56 — REGNUM





Г.В. Плеханов. Основные вопросы марксизма. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю

Г.В. Плеханов. Основные вопросы марксизма. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М.: URSS, 2017

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Эта ситуация нам всем знакома по житейскому опыту: мы хотим добиться одного, а получается нечто совсем другое. Нетрудно догадаться, что на более «высоких уровнях», политическом и философском, описанная проблема не только никуда не исчезает, но и с древнейших времён остаётся камнем преткновения.

Утопистов, авторов планов действий, спасительных рецептов много было раньше, много есть и сейчас. Выступая против несовершенства мира они полагались на силу воли и на случай: мол, если я считают свою утопию красивой, то мне либо удастся убедить в её красоте и полезности всех окружающих, либо, по крайней мере, очаровать ею какого-то представителя элиты (раз в год и палка стреляет!). Однако раз за разом оказывалось, что остальные люди, обладающие собственной волей, почему-то отказывались идти за первой встречной утопией; а статистически незначимое количество элитариев обычно не могло долго идти против своего класса, общества и реальности.

Поэтому ключевым вопросом политики (и философии) оказались «объективные» основания для реализации красивых идей, по сути — создание методологии революции. И на этом пути никак нельзя обойти фигуру Карла Маркса, столь нелюбимую и утопистами-реформаторами, и сторонниками сохранения режима. После кризиса 2008 года (и по сей день) его популярность снова растёт: однако правы те, кто критикует современных «марксистов» за догматизм. «Капитал», это колоссальное исследование экономики конкретной эпохи, воспринимается как готовый рецепт — в то время как лежащий в его основе метод, материалистически понятая диалектика, игнорируется или (а чаще — «и») вульгаризируется. А вот равнозначных аналогов именно в плане метода — пока что не предлагается.

Масштаб проблемы понимаешь, открывая классиков марксизма: проблемы, с которыми сталкивались они, если не «вечны», то пугающе современны. Среди таких работ — «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1894 год) и «Основные вопросы марксизма» (1907 год) Георгия Плеханова, получившие высокую оценку даже разошедшегося с ним по принципиальным вопросам Ленина. Приведём для начала краткую «программу действий», которой автор суммирует марксистский подход:

Г.В. Плеханов «По новой теории историческое движение человечества определяется развитием производительных сил, ведущих к изменениям экономических отношений. Поэтому дело всякого исторического исследования приходится начинать с изучения состояния производительных сил и экономических отношений данной страны. Но на этом, разумеется, исследование не должно останавливаться: оно должно показать, как сухой остов экономии покрывается живой плотью социально-политических форм, а затем, — и это самая интересная, самая увлекательная сторона задачи, — человеческих идей, чувств, стремлений и идеалов. В руки исследователя поступает, можно сказать, мёртвая материя (тут уж, как видит читатель, мы заговорили отчасти слогом г. Кареева), из его рук должен выйти полный жизни организм.»

Георгий Плеханов

«Экономический» этап для современных ему западных стран Маркс подробно вывел в «Капитале», остальные же обрисовал лишь крупными мазками. Однако из итогов его работы ясно: речь идет не о банальном «детерминизме» (в котором до сих пор умудряются упрекать марксистов), когда базовый уровень точно задаёт надстройки. Общественное устройство, психология, идеология — каждый новый «уровень» создаётся предыдущим, но дальше начинает воздействовать на него, «корректируя» его дальнейшее движение. Каждый уровень противоречив: например, общество делится на классы, интересы которых (и направления, в котором они тянут все уровни) противоположны.

Скандальный же «экономический детерминизм» Маркса сводится в этой схеме к тому, что основное воздействие на изменения во всех уровнях имеет «базис», производительные силы и производственные отношения; «базис» же ограничивает поле для вариаций надстроек.

Работы Плеханова в основном посвящены вопросу о том, откуда исторически взялась эта марксистская схема, этот метод подготовки к революции. Так, он выделяет противоречие, ставшее общим для материалистов (и даже прогрессивных идеалистов) со второй половины XVIII века. Говоря словами Плеханова, философы пытались совместить два противоположных, но одинаково правильных тезиса: нравы людей формируют государство (общественное устройство); государство формирует нравы. Кто-то пытался доказать, что верен лишь один тезис; кто-то просто констатировал, что все факторы влияют на всё (дуалисты).

Наконец, ветвь, ведущая к Марксу, искала третью «основу», исторически сформировавшую и нравы, и государство, «а тем создал и самую возможность их взаимодействия». В марксизме им стал специфический характер человеческого труда: люди «изначально» прибегали к нему, чтобы выжить; он по своей сути постоянно преобразует и мир вокруг, и самого человека; он носит коллективный характер. Это — «первотолчок», база, на которой исторически держатся все сложные формы человеческой жизни.

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Можно спорить о значении разных уровней в сегодняшнем обществе — однако под этот спор требуется подвести основания, хотя бы равноценные марксистским. Так, сам Плеханов, говоря о возможности «перескакивания» России через капиталистический этап, ссылался на письмо Маркса, в котором тот пишет:

К. Маркс «Если Россия будет продолжать идти путём, избранным ею после 1861 года, она потеряет один из самых удобных случаев, который когда-либо исторический ход давал народу для минования всех перипетий капиталистического развития»

А значит, насущным вопросом для Плеханова является — каким путём реально идёт Россия? И если она уже идёт к капитализму, то какие именно появляющиеся на этом пути силы могут заставить её повернуть? Ленин и большевики опёрлись на силы, позволившие сильно скорректировать траекторию (в этом смысле Плеханов, выступивший против Октября, оказался неправ); но, как мы теперь знаем, капитализм в России победил — а значит, для него нашлись основания внутри страны. И в этом смысле «кондовый» марксизм оказался не таким уж и «кондовым».

Сегодня же мы, даже чисто методологически, не просто не преодолели марксизм, но оказались катастрофически отброшены назад. Левые, даже «марксисты», говоря может быть и правильные вещи об «устаревании» исследований Маркса, пытаются обойтись без «лишних» сложностей. Экономические изыскания не только не «покрылись живой плотью» чего-либо, они просто не были проведены в том объёме, в котором того требует марксистский метод. Сегодняшние интеллектуалы не усложнили «упрощённую» схему Маркса — они даже не воссоздали её.

Вместо этого цветут беды, критикуемые Плехановым: надежда на случай, на риторику, на элиту; представления о том, что историю творят не «массы», а узкие группы передовых интеллектуалов — силой своих мнений.

Поэтому «устаревший» метод классиков марксизма представляет сегодня для всех, желающих изменить мир, большой интерес. Гений может «заглянуть» на век — два вперёд, но его «предсказательная» сила скоро закончится. Что можем сказать о сегодняшнем мире мы? Действительно ли мы «знаем общество, в котором живём»? Разные авторы отмечают разные тренды — но назрел вопрос об их «сборке», о системном описании сегодняшнего мира. Без него трудно двигаться дальше: и «передовым интеллектуалам», и рядовым гражданам, страдающим от несправедливости капитализма и разочаровывающимся во всех утопических рецептах борьбы. Политическая практика важна; но можно ли обойтись без осмысления реальности, «хотя бы» на уровне Маркса? Триумф «оранжевых переворотов» и правых популистов на фоне слабости левых показывает, что нет.

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