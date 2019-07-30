Иерусалим, , 00:02 — REGNUM

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху работает над вопросом визита президента России Владимира Путина в Иерусалим в сентябре текущего года, сообщает 29 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на израильский 12-й телеканал.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху Kremlin.ru

По утверждению агентства, муниципалитет Иерусалима одобрил установку нового мемориала, посвященного жертвам блокады Ленинграда в 1941—1944 годах. Предполагается, что на открытие этого памятника будет приглашён глава российского государства.

Телеканал сообщает, что мероприятие запланировано провести в канун выборов 17 сентября, что даст возможность Нетаньяху укрепить свои позиции среди избирателей — выходцев из республик СССР.

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