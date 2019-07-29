Москва, , 23:59 — REGNUM

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал очередные заявление госсекретаря США Майкла Помпео о якобы имевших место вмешательствах России в американские выборы.

Майкл Помпео (cc) Gage Skidmore

«По словам Помпео, Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 года! Он только не пояснил, на чьей стороне — Обамы или Маккейна с Ромни?» — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что поддерживать упомянутую «парочку ястребов» для Москвы было бы странным, «да и с Обамой нам оказалось не по пути».

«Зазеркалье, одним словом. Pompeo in Wonderland», — заключил он.

Напомним, ранее сегодня Майк Помпео во время выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне насчитал по меньшей мере пять «вмешательств России» в избирательный процесс в Соединённых Штатах.

Отвечая на вопрос, нет ли у него сомнений по поводу того, действительно ли Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США, госсекретарь заявил, что не сомневается во вмешательстве «и в предыдущие выборы, и в те, которые были до этого, и прежде, и в выборы 2018 года».

При этом Помпео добавил, что промежуточные выборы в 2018 году американской администрации удалось «эффективно защитить», и так же будет в 2020 году.

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