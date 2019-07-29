Вашингтон, , 23:48 — REGNUM

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что американский военный контингент в Афганистане будет сокращен к середине 2020 году, 29 июля передает агентство Reuters.

Американский солдат в Афганистане U.S. Department of Defense

Согласно заявлению Помпео, согласно «директиве» президента США Дональда Трампа число американских военных в Афганистане будет сокращено до выборов в ноябре 2020 года.

В настоящий момент число военнослужащих США в Афганистане составляет около 14 тыс. человек.

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