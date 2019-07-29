Киев, , 23:28 — REGNUM

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило очередное уголовное дело на бывшего президента Украины Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в ГБР.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередное уголовное дело на Порошенко было заведено по заявлению бывшего главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. Про него известно, что с 2015 года он находится за пределами Украины после того, как против него было возбуждено уголовное дело. Начато досудебное расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после поражения на президентских выборах против Порошенко возбужден уже целый ряд уголовных дел. Бывшего президента вызывали на допросы, но он не является. Стоит отметить, что Порошенко смог пробиться в Верховную раду нового созыва и, по всей видимости, пытается воспользоваться депутатской неприкосновенностью. Однако победивший его на выборах президента Владимир Зеленский собирается отменить депутатскую неприкосновенность вообще.

Сегодня стало известно, что Порошенко вместе с семьей покинул Украину.