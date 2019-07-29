Тегеран, , 23:17 — REGNUM

Россия и Иран могут провести совместные военно-морские учения в акватории Ормузского пролива, заявил 29 июля командующий иранскими ВМС Хосейн Ханзади в интервью информагентству IRNA.

Корабли ВМС Ирана (cc) Mohammad Sadegh Heydari

По словам иранского военачальника, также ведутся переговоры и по расширению военного взаимодействия на Каспийском море.

«Ожидается, что совместные российско-иранские учения будут организованы в ближайшем будущем в Индийском океане. Эти манёвры могут пройти в северной части Индийского океана, включая акваторию Ормузского пролива», — сказал Хосейн Ханзади.

Стоит отметить, что в данный момент контр-адмирал Ханзади находится в России, совершая официальный трехдневный визит по приглашению российского военно-морского командования.

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