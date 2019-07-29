Уфа, , 22:58 — REGNUM

Исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин подал в отставку по собственному желанию. Приказ о его увольнении датирован 26 июля.

В качестве одной из возможных причин ухода Фатхуллина с должности наблюдатели называют недостаточно качественную работу в сфере пресечения незаконной добычи строительного камня в Зауралье, отмечает Bash.news.

Напомним, Фатхуллин работает в статусе и. о. министра экологии региона с ноября 2018 года. До этого в течение четырёх лет являлся заместителем директора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, через две недели после прихода на пост руководителя минэкологии Фатхуллина врио главы Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал работу его министерства в сфере управления недрами. Ссылаясь на доводы Счетной палаты и прокуратуры республики, Хабиров констатировал, что проблема незаконной добычи общеполезных ископаемых в Башкирии продолжает оставаться чрезвычайно острой.