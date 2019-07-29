Кабул, , 22:47 — REGNUM

Военных США в Афганистане атаковали боевики, внедренные в состав афганской армии, 30 июля передает агентство Reuters.

Источник агентства также сообщил на условиях анонимности, что атака произошла в Кандагаре. Пентагон пока не раскрывает подробности гибели двоих военнослужащих в Афганистане.

Число военных США, убитых в Афганистане с начала 2019 года, составляет 11 человек. Численность американского контингента в Афганистане — около 14 тыс. военнослужащих.

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