Донецк, , 22:37 — REGNUM

Шесть военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и получили ранения за сутки в результате небоевых инцидентов у линии фронта в Донбассе. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В частности, как сообщается, около 19:00 произошёл взрыв на ротном опорном пункте 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Гнутово, в результате чего двое военнослужащих погибли, ещё трое получили тяжёлые ранения.

Отмечается, что, по предварительным данным, взрыв произошёл на складе боеприпасов, расположенном на позициях украинской армии.

Кроме этого, по информации Народной милиции ДНР, военнослужащий этой же бригады ВСУ сегодня подорвался на украинском минном поле.

Напомним, накануне замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что на Украине специально сформированной следственной группой расследуется факт неповиновения морских пехотинцев 36-й бригады приказам командования группы.

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