Кабул, , 21:39 — REGNUM

В результате атаки на резиденцию бывшего начальника разведки Афганистана погибли два десятка человек, 29 июля передает агентство Associated Press.

Американкие солдаты в Афганистане (cc) DVIDSHUB

Согласно заявлению представителя министерства внутренних дел Афганистана Насрата Рахими, 28 июля бой с боевиками в Кабуле продолжался несколько часов, погибли 20 человек, ранения получили около 50 человек.

Амруллу Салеха, экс-главу разведки и кандидата в вице-президенты Афганистана, а также ещё 85 гражданских лиц, удалось эвакуировать.

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