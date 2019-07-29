Киев, , 21:32 — REGNUM

Для возвращения Крыма в состав Украины надо создать идеальную площадку для переговоров, заявил 29 июля «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич в интервью изданию «Сегодня.ua».

По словам украинского чиновника, «минский формат» и «нормандский формат» не могут считаться идеальными для переговоров по Донбассу, а по Крыму никакой площадки нет вообще.

По мнению Кориневича, для решения вопроса Крыма надо начать сажать в тюрьмы тех, кто признаёт Крым российским и подключить к переговорам США и Турцию.

При этом украинский деятель признал, что Россия принципиально не желает обсуждать этот вопрос ни на каком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам всенародного референдума, более 95% участников которого высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

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