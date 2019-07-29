Токио, , 20:46 — REGNUM

Япония изучает вопрос полноценного присоединения к программе производства истребителей пятого поколения F-35, но Пентагон склонен отклонить такую заявку, сообщает 29 июля Defense News со ссылкой на неназванный источник.

Истребитель F-35

По утверждению издания, 18 июня глава Бюро по планированию наращивания министерства обороны Японии Атсуо Сузуки отправил заместителю главы Пентагона по вопросам закупок Элен Лорд официальный запрос о вариантах предоставления Японии статуса полноценного участника программы F-35.

Напомним, на данный момент Токио имеет права лишь покупать истребители пятого поколения F-35.

«Я бы хотел узнать ваше мнение по поводу возможности Японии стать страной-партнером. Также я прошу вас предоставить министерству обороны подробную информацию об обязанностях и правах страны-партнера, а также о распределении расходов и условиях этого партнерства», — цитирует издание текст письма.

Уточняется, что не позднее 2 августа состоится встреча Элен Лорд с японскими чиновниками, но ответ Пентагона будет таким, что представителей Японии это не обрадует.

По словам источника издания, в Пентагоне считают, что если Япония станет партнером программы, то и другие страны начнут требовать подобного статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в США уже неоднократно заявляли о намерении исключить Турцию из программы F-35 после закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

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