Москва, , 22:33 — REGNUM

Вместо того чтобы отдыхать на одесских пляжах, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует взять власть в свою руки. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У меня сочувствие Зеленскому — он бы действительно хотел прекратить войну. Если он её прекратит, то станет человеком, который спас Украину. Он пытается прекратить войну, но не для того американцы совершали военный переворот на Украине, ставили там хунту, чтобы так просто прекратили войну», — сказал эксперт.

Чтобы обеспечить мир в Донбассе, президенту Украины надо работать, сконцентрировав в своих руках влияние на политические процессы.

«Моя симпатия на стороне Зеленского, но ему не пиво нужно пить, а власть в руки взять. А для этого нужно устранить от власти представителей куратора», — заявил Марков.

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