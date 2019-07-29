Москва, , 22:25 — REGNUM

На территории Украины происходит конфронтация между США и Евросоюзом. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На Украине разгорается американо-европейская война. Контракт на газ очень нужен Евросоюзу. Европейской экономике нужен газ, тем более российский — хороший и по цене, и по качеству», — заявил эксперт.

Он считает, что руководство «Нафтогаза» при этом может действовать в интересах США.

«Там и второй фронт американо-европейской войны — за пост премьер-министра. Президент Украины Владимир Зеленский хочет посадить во главе правительства европейского «агента», американцам это не надо», — сказал Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй покинул Украину и находится в Турции.

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