Москва, , 19:42 — REGNUM

Российско-китайский деловой совет и Союз китайских предпринимателей (СКП) в России устроили прощальный банкет для покидающего свою должность и отбывающего на родину многолетнего посла КНР в России Ли Хуэя, сообщает 29 июля Синьхуа.

В мероприятии участвовали заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Илья Кузьмин, президент СКП Чжоу Лицюнь, генеральный представитель Китайского совета по содействию международной торговле в РФ Сюй Цзиньли, многие известные чиновники и предприниматели.

Участники встречи выразили Ли Хуэю признательность и благодарность за колоссальную работу и большой вклад в развитие двусторонних отношений, которые отмечены высокой государственной наградой — Орденом Дружбы, которым его наградил президент России Владимир Путин.