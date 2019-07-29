Улан-Батор, , 19:35 — REGNUM

В Улан-Баторе в эти дни проходит выставка китайской графики и каллиграфии, которая посвящена дружбе между китайским и монгольским народами, сообщает 29 июля Синьхуа.

На мероприятии, которое продлится до 31 июля, представлены более 40 работ четырех известных китайских художников.

Заместитель директора Китайского культурного центра в Улан-Баторе Хасбагана отметил важнейшее значение каллиграфии и живописи для китайской национальной культуры и подчеркнул, что выставка является частью широкой культурной программы, посвященной 70-летию установления между двумя странами дипломатических отношений.