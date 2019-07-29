Москва, , 19:24 — REGNUM

Россия не сможет выстроить адекватные отношения с Украиной до тех пор, пока последняя не пройдёт полномасштабную денацификацию. Об этом заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Пока не пройдёт реальная денацификация страны, пока реально не пройдёт какой-то аналог Нюрнберга, пока не сядут реальные нацисты 2014 года, ничего не будет», — заявил Барабанов.

По его мнению, в той или иной форме политические присутствие и влияние ультраправых элементов на Украине неизменно будет приводить к обострению отношений Киева с Москвой.

«Как бизнес-связи развивать? Сначала танкер, то же самое будет с самолётами будет — их захватят в киевском аэропорту и будут держать», — подчеркнул политолог.

«20 лет воровали газ. Потом говорят, не надо шантажировать газом. 20 лет пожирали американские гранты. Потом удивляются, что блестящие силы для спецопераций стали убийцами и сволочами. К сожалению, история современной Украины послесоветской именно на этом и построена», — отметил Барабанов.