Киев, , 18:42 — REGNUM

«На Украине сокращение районов и создание префектур позволит резко сократить количество чиновников, сэкономить бюджетные средства на их содержание». Об этом 29 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт Украинского института будущего Юрий Голик.

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

«Укрупнение районов и ликвидация областных администраций — это абсолютно здравомыслящее решение. Чем меньше будет государственных органов, в принципе, тем лучше. В одной только Днепропетровской области 250 тыс. человек работают в бюджетной сфере. Считайте, город Павлоград населен только бюджетниками. Это нагрузка на бюджеты, это бюджет проедания, а не развития… Если сравнивать с тем количеством чиновников, которое было, и тем, которое будет, то это, несомненно, огромный шаг вперед. Это действительно прорыв, это их уменьшение, упрощение государственной структуры, упрощение многих процессов», — сказал Голик.

По его словам, Украине также можно отказаться от областных администраций и областных советов.

«Децентрализация передала финансы, полномочия и ответственность на места. У нас есть огромное количество успешных объединенных территориальных громад, успешных городов по стране… На областном уровне есть два госоргана — областная администрация и областной совет. Областная администрация — это 600−800 человек, где-то 1000. Это исполнительный комитет областного совета. Правильно слить его с областным советом, и дальше в облсовете появится исполком… Если идти дальше по децентрализации, то областной уровень не нужен вообще», — добавил Голик.

Он сообщил, что Киеву придется объединять районы в принудительной форме.

«До этого происходил добровольный процесс объединения территориальных громад, когда общины решали сами. В какой-то момент нужно начинать процесс не добровольного, а принудительного, нужно помогать переставлять им ноги. К примеру, в Днепропетровской области есть Апостоловский район, который полностью состоит из объединенных территориальных громад… Должно быть какое-то усилие со стороны областных властей. В момент, когда это произойдет, у нас останутся областные территориальные громады и города», — рассказал Голик.

Эксперт также проинформировал, что до начала местных выборов на Украине могут исчезнуть районные государственные администрации, районные советы и областные администрации.

«На местных выборах 2020 года или если они будут раньше, тогда отпадет надобность в районных государственных администрациях, отпадает надобность в районных советах, в принципе, отпадает надобность в областной администрации как таковой», — пояснил Голик.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил расширить полномочия властей местного уровня и уменьшить роль государственных администраций (областных и районных), передает издание LB. По его словам, на Украине планируют оставить 100 районов.